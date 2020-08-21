«النحاس» يهبط 1.6 % بعد طفرة قياسية

المصدر: لندن-رويترز

تراجعت أسعار النحاس، أمس بعدما عبّر صناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن قلقهم تجاه النمو الأمريكي، ما أدى لعمليات بيع لجني الأرباح، وهي ما عززته شكوك بشأن ما إن كان الارتفاع في الآونة الأخيرة تبرره عوامل أساسية.

وانخفض مؤشر أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن 1.6 % إلى 6575 دولاراً للطن، ولامست أسعاره 6707 دولارات للطن وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2018 ويمثل زيادة بأكثر من 50 % مقارنة بمستوى مارس عندما تعثر النشاط الاقتصادي بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض الألومنيوم 0.1 % إلى 1791 دولاراً للطن وتراجع الزنك 1.1 % إلى 2478 دولاراً للطن. ونزل الرصاص 2 % إلى 1972 دولاراً للطن، وانخفض القصدير 0.9 % إلى 17480 دولاراً للطن، وتراجع النيكل 0.2 % إلى 14695 دولاراً للطن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز