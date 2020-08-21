«ضبابية» الاقتصاد الأمريكي تضغط على الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

تعرضت أسواق الأسهم العالمية لموجة بيع، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وفتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على غير المتوقع لتتجاوز المليون مجددا الأسبوع الماضي، مما يعزز توقعات مجلس الاحتياط الاتحادي لمصاعب على طريق التعافي الاقتصادي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 70.20 نقطة بما يعادل 0.25% إلى 27622.68 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.37 نقطة أو 0.43 % ليسجل 3360.48 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 50.06 نقطة أو 0.45 %إلى 11096.40 نقطة.

أوروبياً، تراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2%، فيما انخفض قطاع التعدين 2.7 % بسبب هبوط أسعار المعادن الأساسية، وهبطت قطاعات أخرى شديدة التأثر بالاقتصاد مثل البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز ما يتراوح بين 1.6 % و1.9 %.

الأرباح الأساسية

وهوى سهم أنتوفاجاستا التشيلية للتعدين 4.3 % بعد أن سجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 22.4 % في الأرباح الأساسية للنصف الأول بفعل انخفاض مبيعات النحاس، لكنها قالت إنها ستقدم توزيعات أرباح مؤقتة.

ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم إنتركونتننتال هوتيلز جروب 2.6 % وربح سهم أكور الفرنسية 2 % بعد أن ذكرت صحيفة فرنسية أن شركة تشغيل الفنادق تدرس اندماجاً.

الأسهم اليابانية

وانخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق متأثرة بخسائر وول ستريت، حيث تراجع مؤشر نيكاي 1 % ليغلق عند 22880.62 نقطة، أقل مستوى منذ 12 أغسطس، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1599.20 نقطة مسجلا أقل مستوى في أسبوع، وانخفض 30 من 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.

وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات أداء أقل من سائر السوق حيث يساور القلق المستثمرين بشأن توسيع واشنطن نطاق القيود التي تفرضها على شركة هواوي الصينية وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.63 %.

وهوى سهم سكرين هولدنجز 5.18 % وتراجع سهم طوكيو إلكترون 3.32 % ونزل سهم أدفانتست كورب 3.59%. وتراجع مؤشر الشركات الناشئة 0.98 % بعد يوم من صعوده لأعلى مستوى في عامين.

استثمار

وصعد سهم باناسونيك 1.51 % بعد تقارير لوسائل إعلام تحدثت عن استثمار للشركة بقيمة 100 مليون دولار لدعم طاقة إنتاج البطاريات لشركة تسلا. وقفز سهم هيتاتشي ميتلز 7.2% بعدما ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية أن هيتاتشي تعتزم بيعها. وزاد سهم هيتاتشي 0.68 بالمئة.

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