مدير عام منظمة التجارة إلى «بيبسي كو»

المصدر: جنيف - أ ف ب

يستعد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو لتسلم منصب نائب الرئيس وإدارة الشؤون العامة لشركة المشروبات الأمريكية العملاقة «بيبسي كو» في نهاية أغسطس، تاركاً مكانه في هذه المنظمة التي تعاني أزمة فارغاً. وأعلن البرازيلي روبرتو، وهو مهندس ودبلوماسي، في منتصف مايو أنه سيترك منصبه في المنظمة نهاية أغسطس قبل عام من انتهاء ولايته، «لأسباب عائلية» من دون الكشف عما ستكون وظيفته المقبلة إلا أن «بيبسي كو» أعلنت أن أزيفيدو سينضم إلى صفوفها اعتباراً من سبتمبر.

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