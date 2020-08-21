مخاوف تباطؤ التعافي تدعم الذهب

المصدر: لندن - رويترز

صعد الذهب أمس معوضاً بعض الخسائر إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي «كورونا» يواجه مساراً تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1943.07 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 % إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أول من أمس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 % إلى 1950.30 دولاراً. وصعدت الفضة 1.1 % إلى 27.01 دولاراً فيما قفز البلاتين 0.3 % إلى 934.71 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2167.52 دولاراً.

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