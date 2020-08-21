الدولار يصعد 1 %

المصدر: لندن -رويترز

صعد الدولار من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلاً إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما أدى لإقبال على شراء العملة الأمريكية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو. وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 1 % أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن.

وانخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16 %.

كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.25 % إلى 1.3078 دولار وارتفع بنحو 0.7 % مقابل الين إلى 106 ينات.

وانخفض الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتا إلى 0.7180 دولار أمريكي بعدما صعد لأعلى مستوى في 18 شهراً عند 0.7275 دولار.

ونزل الدولار النيوزيلندي بنحو 1.3 % من أعلى مستوى خلال يوم ليجري تداوله مقابل 0.6561 دولار أمريكي.

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