«جنرال إلكتريك» توقع اتفاقين مع العراق

المصدر: بغداد - رويترز

قالت شركة جنرال إلكتريك إنها وقعت اتفاقين جديدين بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار مع وزارة الكهرباء العراقية لمباشرة برامج صيانة بمحطات رئيسية للكهرباء في البلاد وتعزيز شبكة التوزيع.

وذكرت المجموعة الأمريكية، في بيان صحفي أمس أنها تعمل مع عدة وكالات لاعتماد التصدير لتسهيل تمويل للمشروعات بأكثر من مليار دولار.

جاء الاتفاقان بينما تخطط شركات أمريكية للكشف عن استثمارات واتفاقات مع الحكومة العراقية أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأولى للبيت الأبيض.

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن مسؤولين أمريكيين وعراقيين يعتزمون أيضاً الكشف عن تقدم بشأن إنجاز اتفاقات في مجال الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الطاقة مع هانيويل إنترناشونال وستيلر إنرجي.

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