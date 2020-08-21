مليون طلب إعانة بطالة جديد

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة «كورونا».

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس مقارنة بـ971 ألفاً في الأسبوع السابق. وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس.

وكشف التقرير عن أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليوناً و844 ألفاً على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس.

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