«آبل» تخترق تريليوني دولار

المصدر: (نيويورك – رويترز)

أصبحت «آبل» أمس أول شركة أمريكية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، في أحدث انعكاس لاستفادة شركات التكنولوجيا من التغيير الذي فرضه «كوفيد 19» في أساليب العمل.

وحقق صانع "آيفون" هذا التميز خلال التداولات المبكرة في بورصة نيويورك مع ارتفاع سهم الشركة 1 % إلى 467 دولار خلال التعاملات . وكانت آبل أول شركة تكنولوجيا أمريكية تصل قيمتها الى 1 تريليون دولار في مارس 2018.

ورفع الأداء المدهش لسهم "آبل" ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك الى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

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