الذهب دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة)، أمس، في حين ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1993.34 دولاراً للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولاراً للأوقية يوم الثلاثاء.



وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 % إلى 2002.40 دولار.



وقالت مارجريت يانج من ديليفكس «الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلاً. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار».



وتابعت «سجل الذهب مكاسب 3% في اليومين الفائتين، ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح».



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 % إلى 27.70 دولاراً للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4 % إلى 952.88 دولاراً ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 2170.29 دولاراً.

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