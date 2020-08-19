أسعار الذهب في السوق السعودية خلال معاملات اليوم

المصدر: وكالات

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء بعد انخفاض أسعاره عالميًّا إلى ما دون 2000 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب من عيار (24)؛ إذ وصل سعر الجرام إلى 239.44 ريالا مقابل 241.33 ريالا أمس.

وكذلك انخفضت أسعار الذهب من عيار (21) الأكثر مبيعًا في السعودية؛ إذ وصل الجرام إلى 209.51 ريال مقابل 211.17 ريال أمس.

وهبطت أسعار الذهب من عيار (18) إلى 179.58 ريال للجرام الواحد مقابل 181.01 ريال أمس.

فيما سجلت أوقية الذهب 7447.5 ريال، في حين سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1676 ريال.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب عن ألفي دولار للأونصة اليوم، في حين ارتفع الدولار وفقًا لقناة سي إن بي سي الاقتصادية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأونصة، أمس الثلاثاء.

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