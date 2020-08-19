وزير المالية الكويتي: نواجه شح سيولة في دفع الرواتب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان أن هناك شح سيولة في دفع الرواتب، مضيفاً: "يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر فقط".

وتساءل الشيتان، وفقاً لما نشرته "القبس" اليوم: "كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار؟"، مضيفاً أن الإيرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات، ما دفع الحكومة إلى توفير السيولة لمعالجة الاختلالات المالية.

وقال: "من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات لتوفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى شهر نوفمبر المقبل، ولا يزال عندنا العجز متوقع بقيمة 14 مليار في ميزانية عام 2020/2021".

وتابع: "نعم نحن محتاج,ن إلى ضمان الاستقرار، وقدمت الحكومة مشروعها في 2017 وفي 2018، وافقت اللجنة عليه، وفي 2020 تمت إعادته من قبل الحكومة والدين العام سيوفر 20 مليار دينار لمدة 30 سنة لكي توزع 40 في المئة للنفقات و60 في المئة للبنى التحتية".

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