طيران الإمارات تتيح لعملائها في الدولة السفر إلى سيشيل

المصدر: البيان الإلكتروني

توفر طيران الإمارات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً للسفر إلى سيشيل بعد أن أصبحت أول ناقلة دولية تستأنف تشغيل رحلاتها إلى هذه الجزيرة بالتزامن مع إعادة فتح شواطئها ومرافقها السياحية أمام السياح في الأول من أغسطس الجاري.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 3705 دراهم، وفي درجة رجال الأعمال من 10915 درهماً، وفي الدرجة الأولى من 22045 درهماً. ويسري العرض على الحجوزات اعتباراً من اليوم وحتى 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، للسفر حتى 31 مايو (أيار) 2021.

وتتميز سيشيل بشواطئها الرملية البيضاء وغاباتها الاستوائية ومنتجعاتها الفندقية ذات الخمس نجوم، بالإضافة إلى تنوع الحياة البرية والبحرية في أرخبيل الجزر. ويتعين على المسافرين من دولة الإمارات تقديم نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" أجري في غضون 72 ساعة قبل السفر. انقر هنا لمزيد من المعلومات حول متطلبات السفر إلى سيشيل.

وتسيّر طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعياً إلى سيشل بطائرات البوينج 777-300ER. وتغادر الرحلة "إي كيه 705" مطار دبي الدولي الساعة 2:10 صباحاً وتصل إلى ماهي الساعة 6:45 صباحاً. أما رحلة العودة "إي كيه 708"، فتقلع من مطار العاصمة ماهي في الساعة 11:50 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 4:20 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيشيل).

وينبغي على جميع ركاب الترانزيت والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة)، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه، الخضوع لاختبار PCR للكشف عن "كوفيد-19". وأبرمت "الإمارات للعطلات"، اتفاقية حصرية مع الفنادق والمنتجعات في سيشيل للمساعدة في تسهيل إجراء اختبار PCR سواء في المنتجعات أو من خلال نقل العملاء إلى المرافق الصحية المعتمدة لإجراء الاختبار.

برامج سياحية

توفر "الإمارات للعطلات" للمسافرين من دولة الإمارات، برامج سياحية متكاملة تتضمن اختيار الإقامة في مجموعة متنوعة من المنتجعات في سيشيل والمالديف. وخففت ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية التابعة لطيران الإمارات سياسة الحجز، حيث أتاحت للعملاء فرصة حجز برنامج عطلة مقدماً مقابل إيداع 199 درهماً فقط، بالإضافة إلى توفير مواعيد بالفيديو للتحدث مع مستشاري العطلات، ما يتيح للعملاء التخطيط المسبق والاستمتاع بخدمات سلسة وإجراء الحجوزات من منازلهم.

ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات إلى سيشيل الاستمتاع ببرنامج عطلة خمس نجوم بأسعار تبدأ من 5359 درهماً للشخص الواحد، وتغطي تذكرة السفر ذهاباً وإياباً مع طيران الإمارات والإقامة الفندقية ومزايا حصرية أخرى. وتعمل المنتجعات الفندقية في سيشيل على تسهيل نقل الضيوف لإجراء اختبار PCR المطلوب قبل رحلة العودة إلى دبي.

ويستمتع المسافرون الذين يختارون زيارة المالديف أيضاً ببرنامج عطلة خمس نجوم بأسعار تبدأ من 4489 درهماً للشخص الواحد، وتغطي تذكرة السفر ذهاباً وإياباً مع طيران الإمارات والإقامة الفندقية لثلاث ليال. وتوفر فنادق ومنتجعات جزر المالديف إجراء اختبار PCR داخل المنتجعات قبل رحلة العودة.

ويوفر موقع "الإمارات للعطلات" الشبكي تفاصيل مختلف البرامج التي توفرها في كل من سيشيل والمالديف والاستفادة من الخصومات والأسعار الخاصة، اعتباراً من اليوم وحتى 22 أغسطس الجاري.

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