أسعار الذهب في مصر تحقق قفزة كبيرة بختام التعاملات

المصدر: وكالات

ارتفعت سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط 19 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الإثنين.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 889 جنيها مقابل872 جنيها أمس بزيادة تبلغ 17 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 1016 جنيها مقابل 996 جنيها أمس بفارق 20 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 762 جنيها مقابل747 جنيها أمس بزيادة بلغت 15 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 593 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 7112 جنيها وأوقية الذهب نحو 31.6 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.016 مليون جنيه.

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