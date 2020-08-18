«آبل» يسجل مستوى تاريخياً.. والذهب يلامس 2000 دولار

المصدر: نيويورك-رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس، مع مراقبة التطورات بشأن حزمة التحفيز. وارتفعت أسهم التكنولوجيا والصناعة ليكونا الأفضل أداءً في «وول ستريت».

صعود قياسي

واقترب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من صعود قياسي إلى 3380.86 نقطة، وصعد داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، إلى 27970.05 نقطة، وزاد ناسداك 63.94 نقطة، إلى 11083.25 نقطة.

ومن جانبه، ارتفع سهم «آبل» لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات أمس، مع مكاسب قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت»، حيث شهدت أسهم التكنولوجيا أداءً إيجابياً ليرتفع «ناسداك» أعلى 11.100 ألف نقطة.

وصعد سعر سهم «آبل» بنسبة 0.5% مسجلاً 462.05 دولاراً، وكان السهم لامس مستوى 464.35 دولاراً في وقت سابق من جلسة أمس لأول مرة في تاريخه.وبلغت القيمة السوقية لشركة «آبل» مستوى 1.976 تريليون دولار، لتقترب كثيراً من الوصول لحاجز التريليوني دولار.

ومن جانبه، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مكاسب بنسبة 2% ملامساً 2000 دولار للأوقية (عند 1982.60 دولاراً)، مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.

١٩٤٩ دولار

وارتفع السعر الفوري للذهب خلال الجلسة 0.3% إلى 1949.09 دولاراً للأوقية، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1958.90 دولاراً للأوقية. وارتفعت الفضة 1.5 % إلى 26.81 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 2.1% مسجلا 955.54 دولاراً للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6 % ليصل إلى 2164.07 دولاراً للأوقية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز