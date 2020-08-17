طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى وارسو

المصدر: البيان الإلكتروني

تستأنف طيران الإمارات خدمات الركاب إلى وارسو اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل برحلتين في الأسبوع بدايةً، ترتفع إلى ثلاث رحلات أسبوعياً في 7 أكتوبر 2020.

وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 75 وجهة في سبتمبر، حيث ستوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا إلى العاصمة البولندية عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا، كما ستصبح وارسو المدينة الأوروبية الـ25 ضمن شبكة طيران الإمارات.

وتواصل طيران الإمارات العمل لاستعادة شبكة خطوطها تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وتعمل عن كثب مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب بمسؤولية لتلبية الطلب على السفر، مع إعطاء الأولوية دائماً لصحة وسلامة عملائها وطاقمها والمجتمعات التي تخدمها.

وسوف تستخدم طيران الإمارات على خط وارسو طائرات البوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وسوف تغادر الرحلة "إي كيه 179" مطار دبي الدولي في الساعة 8:10 صباح يومي الأحد والجمعة، أما رحلة العودة "إي كيه 180" فتقلع من مطار وارسو في الساعة 3 عصراً، وسوف تضاف الرحلة الثالثة أيام الأربعاء اعتباراً من 7 أكتوبر.

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