أسعار الذهب في السعودية خلال معاملات اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، بالتزامن مع انخفاض الذهب في الأسواق العالمية.

وشهدت أسعار الذهب من عيار (24) انخفاضا، حيث وصل سعر الجرام الواحد منه 234.65 ريالا في مقابل 235.60 ريالا أمس.

كما تراجعت أسعار الذهب من عيار (21) الأكثر مبيعًا في المملكة؛ حيث وصل سعر الجرام إلى 205.32 ريالات مقارنة بـ206.16 ريالات أمس.

وتراجعت أسعار الذهب من عيار (18) إلى 175.99 ريالا مقارنة بـ176.71 ريالا للجرام الواحد أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب في المملكة 7297 ريالًا مقارنة بـ7327 ريالا أمس، فيما سجل سعر الجنيه الذهب1643 ريالًا مقارنة بـ1649ريالًا أمس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز