«أوبك+» تجتمع 19 أغسطس.. والطلب يدعم أسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

قالت ثلاثة مصادر بـ«أوبك+» إن لجنة وزارية تابعة للمجموعة تراقب اتفاقها لخفض إمدادات النفط ستعقد اجتماعها الافتراضي المقبل في 19 أغسطس، بعد يوم من موعد مخطط في السابق، دون أن تذكر سبب تغيير الموعد.

وتسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة النصح لمنظمة (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ مايو لمواجهة تبعات جائحة كوفيد- 19، وفي الشهر الماضي، أوصت اللجنة بتخفيف الخفض اعتباراً من أول أغسطس إلى نحو 7.7 ملايين برميل يومياً من خفض بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً في السابق، بما يتماشى مع اتفاق لأوبك+ في وقت سابق. وجرى تنفيذ ذلك التعديل اعتباراً من الشهر الجاري.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار النفط أمس، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في ظل تنامي الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ في الارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وارتفع خام برنت 14 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 45.10 دولاراً للبرميل، متجهاً صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6% في الأسبوع الجاري.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 42.35 دولاراً للبرميل. ويتجه الخام الأمريكي صوب تحقيق مكسب بنحو 3% هذا الأسبوع، وتعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية، لكن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري، وقالت إن تراجع السفر الجوي بسبب جائحة كوفيد- 19 سيقلص استهلاك النفط العالمي هذا العام بواقع 8.1 ملايين برميل يومياً.

وكانت منظمة «أوبك» قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح 9.06 ملايين برميل يومياً هذا العام، وهو تراجع يفوق انخفاضاً قدره 8.95 ملايين برميل يومياً توقعته المنظمة قبل شهر.

وخفضت أوبك+، الإنتاج منذ مايو بنحو 10% من الطلب العالمي لمعالجة تداعيات ناجمة عن الأزمة الصحية العالمية.

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يتوقع قرارات سريعة بشأن تخفيضات الإنتاج حين تجتمع لجنة مراقبة تابعة لأوبك+ الأسبوع المقبل وفقاً لما ذكرته وكالات أنباء روسية.

وقالت شركة روسنفت الروسية إنها أنتجت 4.04 ملايين برميل من النفط يومياً في الربع الثاني، بانخفاض 13% مقارنة بالربع السابق، إذ تلتزم الشركة بتعهداتها بموجب اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.

وأضافت روسنفت أنها تعدل تدفقات النفط في آبارها من دون إغلاقها وتستخدم أدوات أخرى أيضاً.

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