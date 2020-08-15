الدولار يقترب من وقف خسائره أمام «الأسترالي»

المصدر: سنغافورة - رويترز

استقر الدولار أمس، إذ تسببت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع المعنويات بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين في وضع حد لعمليات بيع عملة الاحتياطي العالمي. وتسبب الشعور العام بدفع الدولار قرب إنهاء سلسلة خسائر مقابل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطرة، والذي بلغ عند التسوية نحو 0.7149 دولار أمريكي ومستقر في الأسبوع.

ويتجه الين صوب تسجيل أضعف أداء أسبوعي مقابل الدولار في شهرين وهو منخفض نحو 0.9% عند 106.84 من مستوى إغلاق الجمعة الماضية.

وكان الدولار النيوزيلندي هو الخاسر الأكبر، إذ انخفض إلى 0.6538 دولار أمريكي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تفشياً جديداً لفيروس كورونا وبعد أن ألمح البنك المركزي هذا الأسبوع إلى زيادة مشتريات السندات وذكر مجدداً احتمال تبني أسعار فائدة سلبية.

ومقابل سلة من العملات، ظل الدولار منخفضاً 0.2% في الأسبوع، ولكن يبدو أنه أوقف انزلاقاً تسبب في تراجعه 9.5% من دون ذروة سجلها في مارس.

وتماسك اليورو عند 1.1816 دولار في الجلسة الآسيوية كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3062 دولار، إذ سعى المستثمرون للتركيز على انتعاش النمو في يونيو بدلاً من الانكماش الفصلي السلبي.

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