أكبر انخفاض للذهب في 5 أشهر ونصف بضغط عوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب، أمس ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.94 دولاراً للأوقية، وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس (5 أشهر ونصف الشهر)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1959.50 دولاراً.

وأجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجدداً بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أول يونيو. وقال إدوارد مير المحلل لدى إي. دي اند اف مان كابيتال ماركتس «يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، ما يسبب قليلاً من البيع في الوقت الحالي».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وتجاهل الذهب إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق وأثرت سلباً في الأسهم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9% إلى 27.02 دولاراً للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت تسعة أسابيع، وهي منخفضة 3.8% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 952.01 دولاراً وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2152.50 دولاراً.

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