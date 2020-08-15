«المركزي الأمريكي» يعتزم اختبار عملة رقمية

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أنه بصدد بناء واختبار عملة رقمية افتراضية تعادل النقود الورقية.

وقال عضو المجلس «لايل برينارد» خلال مؤتمر حول الابتكار، إن هدف البرنامج يتمثل في تطوير فهم البنك للعملات الرقمية، لكنه عاد ليؤكد أن الفيدرالي بهذه الخطوة لا يتجه لإصدار «دولار رقمي».

وأوضح أن هناك حاجةً لعمليات منفصلة تتضمن تساؤلات قانونية شائكة إذا أراد البنك في مرحلة ما استخدام عملة رقمية، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ قراراً حول بدء عملية مماثلة.

يذكر أن العديد من البنوك المركزية بقيادة بنك الشعب في الصين بدأت في الفترة الأخيرة جهوداً لتطوير عملات رقمية معادلة للإصدارات الورقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز