تسييل غير مسبوق للأسهم الهندية تحسباً لأول انكماش في 4 عقود

المصدر: نيودلهي - د ب أ

تعمل الشركات في الهند على إجراء عمليات تسييل غير مسبوقة، حيث تسعى لإعداد نفسها لما هو متوقع أن يكون أول انكماش اقتصادي في أربعة عقود. وباعت الشركات الهندية أسهماً جديدة بقيمة 8.9 مليارات دولار، وهو أكثر ما تم تسجيله حتى الآن لمثل تلك الفترة، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

ويُعزى إلى المصارف أكثر من نصف الإجمالي، حيث جمعت 5.6 مليارات دولار العام الجاري.وجاءت أكبر الصفقات من جهات الإقراض التي تعمل على جمع الأموال بشكل قياسي، حيث إنها تطمح لتعزيز الميزانية العمومية للتأقلم مع زيادة متوقعة في القروض المعدومة. وإضافة لذلك أعاقت الإغلاقات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا أنشطة الشركات وتركت ملايين العمال من دون عمل.

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