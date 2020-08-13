أكبر سفينة حاويات في العالم تتأهب للإبحار

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكرت محطة NDTV أنه يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على السفينة «إتش إم إم سانت بطرسبرغ» أكبر سفينة للحاويات في العالم استعداداً للإبحار في حوض بناء السفن «سامسونغ هافي انستريز» في جزيرة Geoje، في الطرف الجنوبي من كوريا الجنوبية.

ووفق المحطة التلفزيونية الهندية فإن طول السفينة «إتش إم إم سانت بطرسبرغ» يبلغ نحو 400 متر (1300 قدم)، أطول من برج إيفل بـ 100 متر، وبعرض 62 متراً.

وتبلغ سعتها 23.820 حاوية نمطية (وحدات مكافئة عشرين قدماً، المقياس القياسي لحاوية الشحن)، والتي تصفها مالكتها شركة هايونداي ميرشانت مارين بأنها كافية لحمل سبعة مليارات فطيرة شوكو، وهي وجبة خفيفة كورية شهيرة- واحدة من أجل كل إنسان على هذا الكوكب. وهي مزودة بمحركات عملاقة ستدفعها بسرعة قصوى تزيد على 22 عقدة.

والسفينة هي الثانية عشرة والأخيرة من فئة جديدة سعة 24000 حاوية نمطية تقوم الشركة بوضعها في الخدمة، وهي الأكبر من نوعها في العالم وتكلف 170-180 مليار وون (143-151 مليون دولار) لكل منها.

وتعد صناعة بناء السفن في كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الصناعات في العالم، وكانت أحد العوامل الدافعة لعقود من النمو الاقتصادي، ولكن في السنوات الأخيرة تأثرت بفائض العرض العالمي، والمنافسة الأرخص من الصين.

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