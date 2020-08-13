تعرف على أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، إلى الصعود تزامنًا مع زيادة أسعاره في الأسواق العالمية بعد هبوط كبير، أمس الأربعاء.

وزادت أسعار الذهب من عيار (24)؛ حيث وصل سعر الجرام الواحد منه إلى 233.05 ريالا مقارنةً بـ228.95 ريالا، أمس.

كما قفزت أسعار الذهب من عيار (21) الأكثر مبيعًا في المملكة؛ حيث وصل سعر الجرام إلى 203.92 ريالات مقارنة بـ200.3 ريال أمس.

وزادت أسعار الذهب من عيار (18) إلى 174.79 ريالا للجرام الواحد من 171.7 ريالا.

وبلغ سعر أوقية الذهب في المملكة 7.24 آلاف ريال مقارنةً بـ7.12 آلاف ريال أمس، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1631.37 ريالا مقارنةً بـ1602.2 ريال أمس.

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