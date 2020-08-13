قيمة «آبل» إلى تريليوني دولار

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

تستعد آبل لأن تصبح أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها عتبة تريليوني دولار في أعقاب مبيعات هائلة كشفت أهمية نظام هاتف آيفون خلال أزمة (كوفيد 19) في العالم. وارتفعت أسهم آبل بنحو الضعف بعد انخفاض في مارس، في أداء مدهش رفع صافي عائدات المدير التنفيذي تيم كوك إلى المليار دولار للمرة الأولى، بحسب أرقام مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

وبلغت القيمة السوقية لآبل الثلاثاء نحو 1.87 تريليون دولار، متقدمةً على أقرانها في قطاع التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت (كلاهما 1.54 ترليون) وألفابيت المملوكة من غوغل (1.0 تريليون).

وإذا ما وصلت قيمتها إلى تريليوني دولار، فإن آبل ستكون الشركة الوحيدة إلى جانب أرامكو التي تبلغ تلك العتبة. ورغم أن شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى سجلت ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال فترات الإغلاق، فإن آبل تخطت منافسيها بتحقيق مبيعات كبيرة في الإكسسوارات القابلة للوضع والأجهزة اللوحية، إلى جانب تطبيقات وخدمات شهدت أداءً قوياً خلال الأزمة الصحية.

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