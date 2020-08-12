الخطوط السعودية تكشف مصير الرحلات الجوية الدولية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت «الخطوط الجوية السعودية»، اليوم الأربعاء، مجدداً على أن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلَّقة حتى إشعار آخر، جاء ذلك ردًّا من الخطوط السعودية على استفسار مفاده: «الأخوة الأعزاء آمل منكم إفادتي عن الرحلات الدولية إذا كان بعيدا سوف نقوم بالتوكيل على مصالحنا بالخارج»، وفقا لصحيفة عاجل.

وأجابت «الخطوط السعودية»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «أهلاً ضيفنا العزيز، نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلَّقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة. شكرًا لتواصلك».

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