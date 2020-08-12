طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيرمنغهام وسيبو وهيوستن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى بيرمنغهام (اعتباراً من 1 سبتمبر) وإلى سيبو (20 أغسطس) وهيوستن (23 أغسطس)، ليرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة مطلع الشهر المقبل.

وبذلك تواصل الناقلة توفير مزيد من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وسوف تشغل طيران الإمارات إلى بيرمنغهام 4 رحلات في الأسبوع، وإلى سيبو رحلتين في الأسبوع، بطائرات البوينغ 777-300ER. ، كما ستشغل 3 رحلات أسبوعياً إلى هيوستن بالبوينغ 777-300LR. .

وتخدم الناقلة حالياً 5 محطات في الولايات المتحدة، هي نيويورك جيه اف كيه وواشنطن العاصمة وبوسطن وشيكاغو ولوس أنجلوس. وسوف تواصل توسيع شبكتها إلى 6 مدن، لتوفر لعملائها 27 رحلة أسبوعياً من دبي إلى تلك الدولة.

والحجز متاح على جميع رحلات طيران الإمارات عبر موقعها الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.

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