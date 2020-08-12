الشركة المُصنّعة لهواتف نوكيا تجمع تمويلاً بـ230 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إتش إم دي»، الشركة المصنّعة لهواتف نوكيا، أنها أنجزت بنجاح جمع تمويل قدره 230 مليون دولار أمريكي خلال الفصل الأول من جولة التمويل الأولى التي قامت بها من بعض من أبرز شركائها الاستراتيجيين العالميين.

ومن شأن هذا الاستثمار أن يعزز الرؤية الاستراتيجية لشركة «إتش إم دي جلوبال» في 4 مجالات رئيسية. أولاً، ستقوم بدعم مهمة الشركة الرامية إلى توفير الهواتف من الجيل الخامس (5G) للعملاء حول العالم، مع التركيز على الشراكات القوية مع الشبكات في الولايات المتحدة الأمريكية. ثانياً، ستتحول بفضل هذا الاستثمار شركة «إتش إم دي جلوبال» إلى تقدم العروض الرقمية أولاً في إطار الواقع الراهن لمرحلة ما بعد وباء كوفيد – 19.

كما ستعمل أيضاً على تعزيز حضورها في أسواق تطورها الرئيسية بما في ذلك عملياتها التي بدأت أخيراً في البرازيل بالإضافة إلى أفريقيا والهند. وختاماً، سيساعد الاستثمار الشركة على تعزيز موقعها بما يتجاوز كونها مجرد شركة تجهيزات مادية إلى كونها شركة خدمات هواتف متحركة متكاملة. وفي هذا العام وحده، قامت شركة «إتش إم دي جلوبال» بإطلاق خدمات تجول البيانات العالمية (إتش إم دي كونيكت)، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز مقدراتها في مجال الأمن السيبراني في ظل الاستحواذ على أصول (فالونا لابس)، كما قامت ببناء موارد مخصصة لبرامج التشغيل، والأمن والخدمات مع مركز جديد للأبحاث والتطوير والتميز في تامبري بفنلندا.

ومنذ أن بدأت الشركة أعمالها في العام 2016، تنشط شركة «إتش إم دي» حالياً في 91 سوقاً موزعة في 8 مناطق، ومن خلال 250 ألف متجر تجزئة حققت الشركة مبيعات تصل إلى 240 مليون هاتف إلى اليوم.

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