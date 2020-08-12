إعادة هيكلة مجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشيونال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويس- بل هوتيل انترناشيونال توسيع إدارتها استجابة للسوق وتأثير جائحة»كوفيد 19 «وإعادة هيكلة المجموعة. وسيتولى لوران أ. فوافنيل - النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، كذلك مسؤولية الموارد البشرية وتنمية الموهبة في المجموعة. ويمتلك فوافنيل أكثر من 30 عاما من الخبرة العالمية في صناعة الضيافة وقد قاد سويس- بل هوتيل انترناشيونال خلال النمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الأربع الماضية.

وسيكون لقبه الجديد هو: النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، والنائب الأول للرئيس – الموارد البشرية وتنمية الموهبة للمجموعة. وسيرفع فوافنيل تقاريره مباشرة إلى جافن م. فول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس وسيدعمه كل من مكتب الشرق الأوسط في دبي فضلا عن المكتب الرئيسي للمجموعة في هونغ كونغ.

وستتولى بريانكا كابور – المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، كذلك مسؤولية المبيعات، التسويق، العلامات التجارية والاتصالات في المجموعة. وتشمل الاتصالات العلاقات العامة. وفي إطار مسؤوليتها عن المجموعة، سترفع تقاريرها مباشرة إلى جافن م. فول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس وسوف تعمل عن قرب مع ماثيو د. فول النائب الأول للرئيس وفريقه للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالمجموعة. وسيكون لقبها الجديد هو: المدير الإقليمي الأول – المبيعات والتسويق، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، ومدير المجموعة – المبيعات، التسويق، العلامات التجارية والاتصالات، سويس- بل هوتيل انترناشيونال.

وقال جافن م. فول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس سويس- بل هوتيل انترناشيونال إن»كوفيد 19 " أدى إلى تغييرات كثيرة في تفكيرنا وكيفية إدارتنا لأعمالنا على مستوى العالم. لقد تعلمنا أنه من خلال العمل الجماعي والاتصالات يمكننا الإدارة عبر الحدود والقارات. علينا أن نفكر بشكل مختلف، نتعاون وندعم بعضنا البعض. ولدينا ثقة هائلة في فريقنا وإدارتنا ونحن نجتاز الصعوبات الحالية لنتعامل مع الواقع الجديد ونواصل تطوير علامتنا.

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