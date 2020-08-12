«إس آند بي» تستبعد تأثير «المعيار 17» على شركات التأمين

المصدر: لندن – البيان

استبعدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يؤدي تطبيق المعيار الدولي السابع عشر لإعداد التقارير المالية إلى أي تغييرات في تصنيفاتها الائتمانية لشركات التأمين.

ومن غير المرجح أن يؤدي التغيير المحاسبي إلى إعادة صياغة المخاطر الأساسية لعمليات التأمين، ومع ذلك يمكن أن نرى تغييرات في حيثيات التصنيفات الائتمانية في حال غيرت شركات التأمين استراتيجياتها أو عملياتها نتيجةً لتطبيق المعيار الجديد، خلافاً لتوقعاتنا.

وبعد أن تم تأجيله مرتين، من المقرر الآن أن تقوم العديد من أسواق التأمين الأوروبية والآسيوية الرئيسية بتطبيق المعيار الدولي 17 في يناير 2023. وسيغير المعيار الجديد الطريقة التي تقوم بها شركات التأمين بحساب حسابات الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.

يذكر أن النسخة الحالية للمعيار الدولي 17 غير نهائية ولن يسري مفعولها قبل العام 2023 على الأقل، فإن تقريرنا يستند إلى فهمنا للنسخة الحالية من المعيار الصادرة في أغسطس 2020.

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