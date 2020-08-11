جني الأرباح يهوي بالذهب 5.26%

المصدر: لندن –رويترز

تراجعت أسعار الذهب بشدة، مع تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، فيما عززت توقعات بشأن اتفاق تحفيز أمريكي شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين لبيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد صعوده لمستوى قياسي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 5.26% إلى 1920.11 دولاراً للأوقية (الأونصة) متراجعاً عن المستوى القياسي الذي سجله في الأسبوع الماضي عند 2072.50 دولاراً للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.5 % إلى 1969.20 دولاراً للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 13.6 % إلى 25.27 دولاراً للأوقية.

ونزل البلاتين 4.8 % إلى 939.19 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاديوم 5.4 % إلى 2099.42 دولاراً للأوقية.

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