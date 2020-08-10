الأعلى في تاريخها.. 600 مليار دولار احتياطيات روسيا المتوقعة

المصدر: موسكو - وام

ارتفعت احتياطات روسيا الأجنبية من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر واحد بنحو 23 مليار دولار والتي تعد الأعلى في 12 عاماً.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي فقد بلغت احتياطيات البلاد الأجنبية في 1 أغسطس الجاري 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في 1 يوليو الماضي وسط توقعات بأن تصل الاحتياطيات في شهر أغسطس الجاري إلى مستوى تاريخي وتتخطى مستوى قياسياً سابقاً بلغته في 2008 مشيراً إلى أن الاحتياطيات الروسية الأجنبية صعدت خلال أسبوع واحد (24 - 31 يوليو 2020) بواقع 9.1 مليارات دولار.

ويتوقع محللون وخبراء أن تصل احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب بحلول نهاية أغسطس الجاري إلى 600 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في التاريخ.

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