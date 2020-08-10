هبوط الذهب في الأسواق العالمية

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل محادثات تجارة مقررة.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 % إلى 2030.10 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 2040.80 دولاراً. وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة اليوم في عطلات عامة.

كان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولاراً يوم الجمعة ثم تراجع نحو 2% مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في يوليو.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، «ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلاً عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلاً) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.

«احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموماً، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعاً ما».

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.24 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاتين 1.2 بالمئة مسجلاً 972.93 دولاراً واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولاراً للأوقية.

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