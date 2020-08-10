«العمل الدولية»: تدابير إماراتية غير مسبوقة لوقف «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أكدت منظمة العمل الدولية أن الإمارات اتخذت تدابير غير مسبوقة لوقف تفشي جائحة «كوفيد 19»، والتخفيف من تأثيره الضار على الاقتصاد وسوق العمل.

وسلط تقرير للمنظمة الضوء على بعض تلك التدابير، وقال إن حكومة الإمارات قدمت في مارس الماضي حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 126 مليار درهم للاقتصاد والأعمال، ومخصصات الميزانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدابير لتمكين الحركة الداخلية لتصاريح العمل وتقليل تكاليف التوظيف لدى أصحاب العمل، ومنح الإغاثة التنظيمية من قبل السلطات الإماراتية، مثل الإعفاء من الرسوم والمبالغ المستردة، والتعقب السريع لسداد الفواتير الحكومية.

كما أعلنت حكومة دبي في 12 مارس عن حزمة تحفيز بقيمة 1.5 مليار درهم لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

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