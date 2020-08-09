«علم» السعودية تستحوذ على «تبادل»

المصدر: دبي - رويترز

قالت شركة «علم» السعودية لأمن المعلومات إنها ستستحوذ على الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة. وكانت مصادر أبلغت «رويترز» في مايو أن الصندوق الذي يملك شركة «علم» أيضاً يدرس القيام بطرح عام أولي لشركة أمن المعلومات. ولم يُفصَح عن قيمة الصفقة، التي تستحوذ علم بموجبها على 100% من أسهم «تبادل». ويخضع إتمام الصفقة لشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

وذكر «البيان» أن الإدارة التنفيذية الحالية لشركة «تبادل» ستواصل قيادتها، وسيظل مجلس إدارتها دون تغيير لحين الانتهاء من عملية الاستحواذ. وتقدم «تبادل» الحلول الرقمية لقطاع الخدمات اللوجستية. ونقل «البيان» عن عبد الرحمن الجضعي، الرئيس التنفيذي لشركة «علم» قوله: سوف تُثمر الشراكة بين «علم» و«تبادل» عن إنشاء كيان متكامل يلبي كل احتياجات القطاع اللوجستي.

وقال صندوق الاستثمارات العامة: إن الصفقة ستسهم في خطة «رؤية 2030»، التي تستهدف تنويع موارد اقتصاد أكبر بلد منتج للنفط في العالم بدلاً من الاعتماد على النفط والغاز. وأضاف الصندوق: «كونه مستثمراً نشطاً يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز نمو شركات محفظته عبر تطوير شراكات وفرص في ما بينها».

وقال عبد العزيز الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبادل» في البيان، إن الصفقة ستسهم في زيادة نمو خدماتنا والوصول بحلولنا لشرائح جديدة من العملاء، بما يخدم قطاعات الجمارك والموانئ والمطارات.

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