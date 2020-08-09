7.1 % حصة «مبادلة» في «فيرجين جالاكتيك»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أفصحت شركة مبادلة للاستثمار والشركات التابعة لها عن الحصص التي تمتلكها في «فيرجين جالاكتيك» الأمريكية المتخصصة في الرحلات السياحية الفضائية.

وبحسب «بلومبيرغ» أمس نقلاً عن ملف مُودَع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن «مبادلة» تستحوذ لأغراض استثمارية على 14.9 مليون سهم في «فيرجين جالاكتيك» تشكل 7.1% من أسهم الشركة الأمريكية.

وذكرت «بلومبيرغ» أن الإفصاحات جاءت بعد أن أعلنت «فيرجين جالاكتيك» الأسبوع الماضي عن جمع استثمارات مقابل بيع 23.6 مليون سهم فيها بسعر 19.50 دولاراً للسهم وجمعت الشركة الأمريكية هذا المبلغ رغم إعلانها عن تأجيل خططها بشأن رحلة مؤسسها، رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، إلى الفضاء، إلى وقتٍ مبكرٍ من العام المقبل.

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