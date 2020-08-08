أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ختام التعاملات



شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مساء اليوم السبت، استقراراً في البنوك الحكومية، وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

وبلغ الدولار في بنك قناة السويس 15.92 جنيها للشراء، و16.02 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.94 جنيها للشراء و16.04 جنيها للبيع.

وبلغ في بنك مصر 15.91 جنيها للشراء و16.01 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

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