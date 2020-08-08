تراجع كبير في أسعار الذهب بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

هبطت أسعار الذهب في السوق المصري، بنحو 12 جنيها في الجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وبحسب موقع "مصراوي"، قال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم السبت إلى 910 جنيهات مقابل 922 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 778 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1031 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7280 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب، ارتفاعات قياسية منذ أسبوعين، مع قفزة أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط ضبابية التعافي من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية جلسة أمس.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.36% لتسجل 2035 دولارا للأوقية بعد أن كانت قد لامست مستوى 2075 دولارا للأوقية خلال جلسة تعاملات أمس.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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