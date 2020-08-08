تراجع حاد في الصادرات الألمانية بالنصف الأول

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تسببت أزمة جائحة كورونا في فجوات عميقة بميزان الصادرات الألمانية في النصف الأول 2020. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن قيمة الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 13.4 % مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي، لتسجل 576.8 مليار يورو. وبحسب البيانات، تواصل التعافي في الصادرات، الذي بدأ في مايو الماضي، خلال يونيو الماضي أيضاً، حيث ارتفعت في ذلك الشهر بنسبة 14.9 % مقارنة بالشهر السابق له، وهو أعلى ارتفاع شهري يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1990. ورغم ذلك تراجعت الصادرات في يونيو الماضي بنسبة 16 % مقارنة بفبراير الماضي؛ أي ما قبل بدء أزمة كورونا.

ومقارنة بيونيو عام 2019، تراجعت الصادرات بنسبة 9.4 % إلى 96.1 مليار يورو. وتراجعت الصادرات الألمانية في أبريل الماضي إلى أدنى مستوى لها، متأثرة بعمليات إغلاق الحدود والصعوبات اللوجستية واضطراب سلاسل التوريد.

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