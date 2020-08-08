الذهب مستقر قرب ذروة قياسية

المصدر: نيويورك - رويترز

استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع أمس مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشر سنوات. وسجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2072.50 دولاراً للأوقية. وزاد المعدن 4.4 % هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % لتسجل 2072 دولاراً للأوقية.

وتخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7 % إلى 28.75 دولاراً للأوقية، لكنها مرتفعة حوالي 18 % منذ بداية الأسبوع. وقال وارن باترسون المحلل في «آي.إن.جي»: من الصعب ألا تكون النظرة إزاء الذهب متفائلة، في حين أن وتيرة الصعود قد تتباطأ، فهناك بلا ريب مجال لمزيد من الصعود في المدى القريب.

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