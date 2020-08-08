المستثمرون يكنزون النقد والذهب

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق من «بنك أوف أمريكا» أمس تدافعاً من المستثمرين على السيولة والذهب والسندات عالية التصنيف، وسط ترقّب في الولايات المتحدة لموافقة الكونغرس على تحفيز جديد.

وتسببت بواعث القلق حيال مصير الحزمة في خروج 7.4 مليارات دولار من صناديق الأسهم على مدى أسبوع حتى الأربعاء الماضي، في وقت فترت فيه أيضاً التدفقات على الأسهم الأوروبية، إذ شهدت نزوح مليار دولار على مدار الشهر المنصرم، وفقاً لبيانات «بنك أوف أمريكا».

وسجلت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر نزوح في ستة أسابيع، إذ فقدت 6.5 مليارات دولار. ورغم ذلك، يقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من مستوى قياسي مرتفع، إذ ساعدت إجراءات التحفيز المتخذة بالفعل مؤشرات الأسهم الأمريكية على تجاوز عمليات البيع التي أعقبت تفشي فيروس كورونا.

واستقطب الذهب، الذي اخترق حاجزالألفي دولار للأوقية (الأونصة) ليبلغ مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع، 2.7 مليار دولار.

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