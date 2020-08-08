ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.154ا تريليونات دولار

المصدر: بكين - رويترز

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في يوليو في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان، إذ يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيداً من مؤشرات التعافي.

ونما الاحتياطي الصيني، الأكبر في العالم، 42.06 مليار دولار في يوليو إلى 3.154 تريليونات دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 12.67 مليار دولار إلى 3.125 تريليونات دولار، بفعل تقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين.

وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي. وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال الصين لكي تسيطر على نزوح السيولة على مدار العام المنصرم رغم صدمة تفشي فيروس «كورونا» وحرب تجارة ممتدة مع الولايات المتحدة ونمو اقتصادي آخذ بالضعف.

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