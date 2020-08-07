تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية في يوليو

المصدر: واشنطن - رويترز

تباطأ نمو التوظيف بالولايات المتحدة بصورة كبيرة في يوليو الماضي وسط تجدد تنامي إصابات «كوفيد 19» ما يقدّم أوضح دليل حتى الآن على أن تعافي الاقتصاد من الركود الذي تسببت فيه الجائحة يتداعى.

وزادت الوظائف غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة الشهر الماضي بعد تسجيل 4.791 ملايين في يونيو، حسبما ذكرته وزارة العمل اليوم الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 1.6 مليون وظيفة في يوليو.

وتراجع معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1% في يونيو، ولكن القراءة غير دقيقية بسبب تسجيل البعض أنفسهم تحت بند «عاملين متغيبين عن العمل» على خلاف الحقيقة، وحصل 31.3 مليون شخص على الأقل على شيكات إعانة البطالة في منتصف يوليو.

وقال سونج وون سون، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة لويولا ماريمونت في لوس أنجليس «المحرك فقد قوة الدفع والاقتصاد بدأ يتباطأ.. فقد قوة الدفع سيتواصل ومبعث قلقي هو أن تتضافر عودة الفيروس مع عدم تحرك الكونجرس ليدخل التوظيف نطاق الفقد الصافي».

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