ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يوليو

المصدر: باريس - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في يوليو بقيادة الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر مواصلة انتعاشاً من الشهر السابق جاء بعد تراجعات حادة ناجمة عن «كورونا».

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، 94.2 نقطة في يوليو مقابل رقم معدل بشكل طفيف في يونيو بلغ 93.1 نقطة.

وقالت فاو «مثل يونيو فاقت زيادات أخرى في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر تراجعاً للأسعار في أسواق اللحوم مع قيمة مستقرة في المجمل لمؤشر أسعار الحبوب».

وصعد مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية 7.6 % في يوليو ليبلغ أعلى مستوى في 5 أشهر.

وارتفع متوسط أسعار السكر 1.4 %، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج بسبب الجفاف في تايلاند.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز