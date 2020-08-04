«فوربس» تكشف عن أفضل 40 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية في 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «نساء صنعن علامات تجارية شرق أوسطية» للعام الثاني على التوالي. وتشمل القائمة 40 سيدة من أكثر رائدات الأعمال نجاحاً في المنطقة اللاتي أسسن علامات تجارية شرق أوسطية وعملن على توسيع نطاقها.

كما أطلقت فوربس قائمة (Women Behind Middle East Tech Brands) للمرة الأولى، وسلطت الضوء على 10 سيدات أسسن علامات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق الأوسط. ويمثل قطاع الموضة والأزياء 42% من القائمة بواقع 17 سيدة أعمال، بقيادة مصممة الأزياء، ريم عكره، التي ارتدى مشاهير هوليوود تصاميمها، مثل: بيونسيه وهالي بيري.

كذلك حل قطاع المجوهرات في المرتبة الثانية، بواقع 9 علامات تجارية تتصدرها سيدات من المنطقة بقيادة المصرية عزة فهمي، وابنتيها أمينة وفاطمة غالي. كما عادت هدى قطان، العراقية الأمريكية، التي صنفتها فوربس من بين النساء العصاميات الأكثر ثراءً في أمريكا لعام 2019 بصافي ثروة قدرها 610 ملايين دولار، على رأس القائمة مرة أخرى هذا العام.

ونجحت رائدات الأعمال في جمع الملايين من الاستثمارات الخارجية، وفيما تصدرت كل من منى عطايا ولينا أبي خليل القائمة مع علامتهما التجارية (Mumzworld) التي جمعت نحو 50 مليون دولار من التمويل من كبار المستثمرين، لتعد بذلك أكثر الشركات التي أسستها سيدات جذباً للتمويل في المنطقة.

أقوى 10 سيدات بقائمة (Women Behind Middle Eastern Brands)

1- هدى قطان

الجنسية: عراقية أمريكية

العلامة التجارية: Huda Beauty

2- ريم عكره

الجنسية: لبنانية أمريكية

العلامة التجارية: Reem Acra

3- عزة فهمي، فاطمة وأمينة غالي

الجنسية: مصريات

العلامة التجارية: Azza Fahmy Jewellery

4- ديما رشيد

الجنسية: فلسطينية

العلامة التجارية: Dima Jewellery

5- ندى غزال

الجنسية: لبنانية

العلامة التجارية: Nada Ghazal Fine Jewelry

6- سلوى أخنوش

الجنسية: مغربية

العلامة التجارية: Yan&One

7- جيمي معلوف

الجنسية: لبنانية

العلامة التجارية: Gemy Maalouf

8- رزان العزوني

الجنسية: سعودية

العلامة التجارية: Razan Alazzouni

9- أندريا وازن

الجنسية: لبنانية

العلامة التجارية: Andrea Wazen

10- جود بن حليم

الجنسية: مصرية

العلامة التجارية: Jude Benhalim

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