«إياتا» يعين نائباً لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية

المصدر: جنيف - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تعيين محمد البكري النائب الحالي لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط، على منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية في مقر الاتحاد في جنيف وذلك اعتباراً من 1 مارس 2021، خلفاً لأليكس بوبوفيتش الذي يشغل هذا المنصب حالياً وسوف يتقاعد في ذلك التاريخ.

وقال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «على مدى السنوات الـ 16 الماضية، قاد أليكس بعض المهام والمشاريع الجوهرية والتي كان لها دور كبير في تطوير الاتحاد وقطاع الطيران ككل، بما في ذلك منتجات «إياتا» للتسوية المالية المسؤولة عن معالجة 457 مليار دولار من أموال القطاع في 2019».

وانضم البكري إلى «إياتا» في يناير 2017 حاملاً معه خبرة واسعة في قيادة الفرق المختلفة خلال فترة عمله السابقة في الخطوط الجوية العربية السعودية، واتسم عمله في الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتطويرات المستمرة، حيث قام بإعادة هيكلة فريق إقليم أفريقيا والشرق الأوسط لمواكبة متطلبات شركات الطيران والقطاع في المنطقة.

بالإضافة إلى تعزيزه لعمل المجلس الاستشاري للتحول الرقمي التابع للاتحاد، وأضاف دي جونياك: «نحن على ثقة كبيرة بأن البكري يتمتع بالقدرات الكاملة لتوجيه وقيادة التطوير اللازم للخدمات التجارية وخدمات التسوية المالية والتحول الرقمي، إذ تعد هذه المهام خلال الأوقات العادية مهمة وحساسة بالنسبة لنا، ويعد دوره أكثر أهمية في ظل التحديات التي نعيشها في وقتنا الراهن».

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