50 %من المتخصصين في علاقات المستثمرين يرون أن شركاتهم أقل من قيمتها حالياً

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، بالتعاون مع شركتي «إنستنكتيف بارتنرز» و«بروز سوليوشنز»، التقرير الأول من سلسلة تقارير جديدة تقدم رؤى ومعلومات بعنوان «Middle East IR Pulse».

وأبرزت أهم نقاط تقرير «IR Pulse» الأول أن نحو 50% من المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين يعتقدون أن شركاتهم أقل من قيمتها الحالية.

وأكد 74% من المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين أن تقارير المعايير البيئة والاجتماعية وشؤون الحوكمة أصبحت أكثر أهمية للإدارة والمساهمين منذ بداية أزمة «كوفيد 19»، كما اعتبر 48% منهم أن المعايير الاجتماعية هي الركيزة الأهم.

ويعد هذا أمراً واعداً، حيث يبني المستثمرون حول العالم المعايير البيئة والاجتماعية وشؤون الحوكمة بشكل أعمق في معايير اختيار الأسهم الخاصة بهم، ما يشجع جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستجابة وفقاً لذلك.

وتجمع هذه السلسلة مجموعة من الأفكار والرؤى والخبرات من أهم المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدم تقارير شهرية وندوات عبر الإنترنت لجميع العاملين بهذا المجال في المنطقة.

ويمثل المشاركون في هذه الجلسات كبرى الشركات التي تنتشر مقراتها في 8 دول، كما تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لها أكثر من 200 مليار دولار.

وسيتم دعم التقارير التي ستنشر شهرياً، بندوة خاصة عبر الإنترنت يستضيفها جون جوليفر، المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، وممثلين عن الجهات الشريكة في مشروع «Pulse»، ومنهم جورج آلن، شريك في شركة «إنستنكتيف بارتنرز»، وديفيد جرونفيلد، المدير الإداري لـ«بروز سوليوشنز».

وقال جون جوليفر، المدير العام للجمعية: «نهدف من خلال جمع وتقديم هذه الأفكار والرؤى والمعلومات من قبل فريق الخبراء لدينا إلى تقديم لمحة سريعة ومفيدة عن حالة قطاع علاقات المستثمرين الحالية في المنطقة، وتقديم النصائح التي ستساعد في دفع التخطيط وصنع القرار بشكل أفضل».

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