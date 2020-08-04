الاتحاد للطيران توفر كمامة وجه واقية من الميكروب بالدرجات الممتازة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الاتحاد للطيران كمامة وجه واقية ومبتكرة لضيوفها في الدرجات الممتازة، في إطار برنامجها الجديد للصحة والسلامة، حيث يحصل ضيوف الدرجات الممتازة على كمامة أقرب إلى الوشاح يمكنهم استخدامها طوال الرحلة وما بعدها.

وتمت معالجة النسيج المستخدم لصناعة الكمامة / الوشاح بمادة MicrobeBARRIER، وهو علاج واسع الطيف مضاد للميكروب، أثبت مخبرياً قدرته على الحد من تكاثر الجراثيم والميكروبات في الأنسجة.

وبفضل الطبقة الواقية طويلة المفعول، يمكن غسل الأوشحة واستخدامها مجدداً، ما يجعلها أيضاً صديقة للبيئة.

كما يمكن للمسافرين اختيار ارتداء الكمامة كوشاح حول رقبتهم مع إمكان تغطية الأنف والفم عندما يكونون قريبين من أشخاص آخرين، وذلك لحماية أنفسهم وحماية المحيطين بهم.

ويتميز الوشاح الواقي بوزنه الخفيف ونسيج الجيرسي المرن وقابلية التنفس من دون مشقة، فضلاً عن كونه مريحاً ومثالياً للسفر، نظراً إلى سهولة سحبه للأعلى واستخدامه عند الحاجة.

ويأتي الوشاح المعالج بمضادات الميكروب في إطار مبادرات الشركة الكثيرة لتوفير بيئة صحية ونظيفة ومريحة لضيوفها وموظفيها.

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