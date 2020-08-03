69 % تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» في النصف الأول

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت مجموعة «إتش.إس.بي.سي» المصرفية البريطانية، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69 % بعد حساب الضرائب، مشيرة إلى خسائر القروض وانخفاض الإيرادات بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت المجموعة وهي واحدة من أكبر المجموعات المصرفية في أوروبا، أن أرباحها بعد حساب الضرائب بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 3.1 مليارات دولار مقابل 9.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان: إن الأداء خلال النصف الأول تأثر بجائحة «كوفيد 19» وتراجع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع حدة تقلبات أسواق المال. في الوقت نفسه تراجعت إيرادات «إتش.إس.بي.سي» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 % تقريباً إلى 26.7 مليار دولار.

وأشارت المجموعة المصرفية إلى ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض بمقدار 5.7 مليارات دولار إلى 6.9 مليارات دولار خلال النصف الأول، بسبب تداعيات الجائحة والنظرة المستقبلية الاقتصادية.

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