«7 - 11» تعتزم شراء سلسلة متاجر «سبيدواي» بـ 21 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت شركة النفط الأمريكية «ماراثون بتروليوم كورب» موافقتها على بيع سلسلة متاجر ومحطات وقود «سبيدواي» إلى شركة «7-11» التابعة لمجموعة «سفن آند آي هولدينجز» اليابانية مقابل 21 مليار دولار نقداً. وتتضمن الصفقة استحواذ «7-11» على حوالي 3900 متجر «سبيدواي» موجودة في 35 ولاية أمريكية.

يذكر أن «7-11» تمتلك حالياً أكثر من 9800 متجر في الولايات المتحدة وكندا. ومع الاستحواذ على متاجر «سبيدواي» سيرتفع عدد متاجرها في الولايات المتحدة وكندا إلى أكثر من 14 ألف متجر. ومن المتوقع أن تحقق «7-11» وفراً في النفقات يتراوح بين 475 و575 مليون دولار سنوياً خلال السنة الثالثة بعد إتمام الصفقة.

ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2021. وذكرت ماراثون أنها تتوقع تحقيق عائد صافي بعد حساب الضرائب يبلغ 16.5 مليار دولار من هذه الصفقة.

وأضافت ماراثون أن الصفقة تتضمن أيضاً عقداً مدته 15 عاماً لتوريد الوقود إلى المحطات بمقدار نحو 7.7 مليارات غالون سنوياً. كما تتوقع الشركة زيادة حجم التعاملات مع «7-11» بمرور الوقت مع انتهاء الاتفاقيات الحالية للشركة اليابانية مع شركات توريد أخرى في الولايات المتحدة وتوسيع شبكة متاجرها ومحطاتها في الولايات المتحدة وكندا.

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