«مايكروسوفت» تمضي قُدُمَاً في صفقة «تيك توك» بعد مكالمة مع ترامب

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الشهيرة للبرمجيات أنها ستمضي قُدُمَاً في مباحثتها بشأن استحواذها على عمليات التطبيق الصيني الشهير لمقاطع الفيديو «تيك توك» في الولايات المتحدة الأمريكية، برغم التحفظات التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الصفقة.

وبحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين في «مايكروسوفت» ونشرتها صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، فستمضي الشركة قُدُمَاً في مباحثاتها بشأن الصفقة مع شركة «بايت دانس» الصينية لتقنية الانترنت، والتي تمتلك تطبيق «تيك توك»، وذلك بعد أن أجرى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لـ «مايكروسوفت» مكالمة هاتفية مع ترامب.

وأفادت «مايكروسوفت» بأن الصفقة المُحتَمَلة ستشمل أيضاً استحواذها على عمليات «تيك توك» في كلٍ من كندا، أستراليا ونيوزيلندا، في ظل اتجاه متزايد لإجراء فحص دقيق لأنشطة التطبيق في عدة جهات مختلفة من العالم، منها أستراليا.

وأكدت الشركة أيضاً التزامها بالاستحواذ على عمليات «تيك توك» شريطة اخضاعها لمراجعة أمنية كاملة. وأضافت أنها «تُقَدٍر تماماً أهمية التعامل مع مخاوف السيد ترامب».

وكان ترامب قد صرح الجمعة الماضي بنيته حظر «تيك توك» بحجة أسباب تتعلق بأسباب أمنية. كما ذكر الرئيس الأمريكي أن شراء أي شركة أمريكية، بما في ذلك «مايكروسوفت»، للتطبيق هو أمر غير مسموح.

وأشارت «مايكروسوفت» في بيانها إلى أن ترامب قد يوقف حظر «تيك توك»، بينما تتواصل المناقشات بشأن صفقة الاستحواذ عليه.

وأضافت بأنها «ستتحرك سريعاً لمواصلة المناقشات» في ظل النية لإتمام الصفقة بحلول الــ 15 من سبتمبر المقبل، على أقصى تقدير.

وذكرت أيضاً بأنها ستتأكد أن «كافة البيانات الشخصية لمستخدمي «تيك توك» الأمريكيين جرى تحويلها إلى الولايات المتحدة وستبقى هناك»، كما ستتأكد أيضاً من حذف هذه البيانات من أي خوادم خارج لولايات المتحدة بعد التحويل.

وبدوره، أكد زانغ ييمينغ، مؤسس «بايت دانس»، في خطاب داخلي أرسله اليوم إلى موظفي شركته إجراء «مباحثات تمهيدية» مع شركة للتقنية، إلا أنه لم يُسَمٍها. وأضاف ييمينغ بأن «الحل النهائي» بشأن هذه المباحثات غير واضح بعد.

وأفاد ييمينغ أيضاً بأن لجنة الاستثمار الخارجي، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يتعين أن توافق على الصفقة، حال وافقت «بايت دانس» على بيع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز